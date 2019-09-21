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Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Журналист из Германии Доминик Калус в своем материале для портала Ostexperte.de рассказал, чем отличается жизнь в России от европейской.

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Первое, на что он обратил внимание, стал английский, который на самом деле плохо распространен в российской столице. По словам журналиста, особые сложности у иностранца из-за языкового барьера могут возникнуть в общественном месте или магазине.

Также Калус обратил внимание на неулыбчивость россиян по сравнению с жителями европейских стран. Журналист заявил, что жители России не улыбаются без причины, а натянутая улыбка считается дурным тоном.

Среди всех отличительных черт он выделил любовь россиян к книгам, а также особое отношение к своим писателям.

«В то время как в Германии вряд ли кто-либо действительно читал «Вертера» (роман немецкого классика Иоганна Вольфганга Гёте «Страдания юного Вертера». — Ред.), русские знают и любят своих писателей», — указал он.

Он обратил внимание на то, что в России наличные деньги становятся редким явлением и, напротив, растет популярность безналичного расчета.

Журналиста удивил и интернет, который работает без перебоев, а также большое количество точек с бесплатным Wi-Fi в метро и парках.

Накануне стало известно, что Москва вошла в топ-10 лучших осенних направлений по версии CNN.

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