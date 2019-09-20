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Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира АТР в Санкт-Петербурге

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Фото: TASS/Zuma/Lujinbo
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Теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинальном матче турнира St. Petersburg Open. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщила на своем сайте Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР), выступившая организатором соревнований.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу 23-летнего Медведева.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге на кортах с покрытием «хард».

Медведев в нынешнем сезоне выиграл турнир в Болгарии и «Мастерс» в американском Цинциннати, а также дошел до финала Открытого чемпионата США (US Open), в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

St. Petersburg Open проводится с 1995 года. Призовой фонд в этом году составляет $1,18 млн.

9 сентября стало известно, что Медведев поднялся с пятого на четвертое место в рейтинге ATP.

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