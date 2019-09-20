Представитель Белого дома оговорился и обвинил Украину в захвате территорий РФ

Представитель американской администрации оговорился во время брифинга и обвинил Украину в захвате российских территорий. Об этом 20 сентября сообщает «РИА Новости».

Представитель Белого дома рассказывал о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским и назвал темы их переговоров.

«Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны… включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей», — заявил он.

Позже присутствовавшие на встрече журналисты решили переспросить его, что он имел в виду. В ответ на это он пояснил, что Трамп и Зеленский намерены обсудить выполнение минских договоренностей, а также не забыл упомянуть и Крым. Он в очередной раз заявил, что США и европейские страны не признают законность воссоединения полуострова с Россией.

Имя представителя Белого дома не сообщается.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей республики высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. Москва же неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением всех международных и демократических норм, а значит, является легитимным.