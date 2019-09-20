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РЖД открыла продажу билетов на обновленный «Сапсан»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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ОАО «РЖД» запустит в декабре высокоскоростной поезд «Сапсан» с обновленным интерьером. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает «Интерфакс».

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Модернизированный состав будет курсировать между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом.

В интерьере поезда заменили обивку и чехлы кресел, изменено цветовое оформление салонов. В креслах предусмотрены розетки для зарядки гаджетов и USB-разъемы. В модернизированном «Сапсане» произведена замена освещения с добавлением функции регулировки яркости в зависимости от времени суток, установлены кулеры с питьевой водой, заменены оконные затемняющие шторы.

В 10-м вагоне состава организована детская зона с игровым уголком, в туалетной комнате вагона №9 появился пеленальный столик.

Первый обновленный «Сапсан» отправится в путь в 9:40 18 декабря в составе поезда №760А Москва — Санкт-Петербург. Далее он будет совершать рейсы в составе поездов №771Н, следующих по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород по понедельникам, средам и пятницам, №757Н сообщением Нижний Новгород — Санкт-Петербург по вторникам, четвергам и субботам, а также №757А, 774А, курсирующих между Санкт-Петербургом и Москвой по воскресеньям.

Ранее в пятницу сообщалось, что фирменный поезд «Карелия» сообщением Петрозаводск–Москва будет состоять из двухэтажных вагонов. Первый рейс обновленный состав из Петрозаводска совершит 3 декабря.

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