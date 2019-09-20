Фирменный поезд «Карелия» Петрозаводск–Москва станет двухэтажным

Фирменный поезд «Карелия» сообщением Петрозаводск–Москва будет состоять из двухэтажных вагонов. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщила пресс-служба РЖД, передает «Интерфакс».

По ее данным, первый рейс обновленный состав из Петрозаводска совершит 3 декабря. Из Москвы он отправится в путь на следующий день.

Поезд будет выполнять ежедневные рейсы. Из Петрозаводска он будет отправляться в 21:00, прибывать на Ленинградский вокзал в 8:53. В обратном направлении поезд будет направляться в 21:05, а в Петрозаводск прибывать в 8:55.

Замена вагонов на двухэтажные позволит не только удовлетворить повышенный спрос пассажиров на поездки, но и даст возможность снизить стоимость билетов.

Ранее в сентябре посол Финляндии в России Микко Хаутала заявил о заинтересованности Финляндии в развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Хельсинки. «Железные дороги Финляндии» (ЖДФ) и «Российские железные дороги» (РЖД) давно обсуждают, каким образом ускорить этот маршрут, отметил он.