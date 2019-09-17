РЖД в Москве покажет проекты вокзалов будущего
Холдинг РЖД представил проекты реконструкции вокзалов в Москве и в российских регионах, предлагаемые архитектурными компаниями и институтами. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает «РИА Новости».
Выставка работ и конференция «Вокзалы России — прошлое, настоящее, будущее» откроется на Казанском вокзале российской столицы. Мероприятие проведет Дирекция железнодорожных вокзалов РЖД.
Гостям покажут работы с проектами Курского вокзала, вокзалов Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов. Ряд проектов сделан с учетом планов строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей.
Выставка будет открыта для пассажиров и посетителей вокзала с 20 по 24 сентября.
В конце августа стало известно о планах дочерней компании РЖД — «РЖД-Недвижимость» — заняться модернизацией московских вокзалов и развитием прилегающих к ним территорий. Общая площадь территорий составляет 177 га, из которых почти 23 га приходятся на перроны и здания вокзалов.