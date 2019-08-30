РЖД модернизирует четыре вокзала в центре Москвы

Дочерняя компания РЖД — «РЖД-Недвижимость» — займется модернизацией московских вокзалов и развитием прилегающих к ним территорий. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает 30 августа РБК со ссылкой на источник.

Речь идет о Киевском, Белорусском, Курском вокзалах с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца и Савеловском вокзале вместе с грузовым двором Москва — Бутырская и Москва — Митьково-2 в Сокольниках.

Общая площадь территорий составляет 177 га, из которых почти 23 га приходятся на перроны и здания вокзалов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Цель модернизации заключается в увеличении пропускной способности вокзалов, повышении комфорта пассажиров, а также в увеличении налоговых поступлений от реализации бизнес-проектов.

Ранее в пятницу стало известно, что у РЖД осенью 2019 года появятся первые плацкартные и купейные вагоны, в которых будут душ, розетки, микроволновки, холодильники.