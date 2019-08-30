Прямой эфир

РЖД модернизирует четыре вокзала в центре Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дочерняя компания РЖД — «РЖД-Недвижимость» — займется модернизацией московских вокзалов и развитием прилегающих к ним территорий. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает 30 августа РБК со ссылкой на источник.

«Ласточка» прозрела: появятся ли новые поезда в центре столицы
Как выбирают составы для обслуживания МЦД — одного из главных транспортных проектов города

Речь идет о Киевском, Белорусском, Курском вокзалах с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца и Савеловском вокзале вместе с грузовым двором Москва — Бутырская и Москва — Митьково-2 в Сокольниках.

Общая площадь территорий составляет 177 га, из которых почти 23 га приходятся на перроны и здания вокзалов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Цель модернизации заключается в увеличении пропускной способности вокзалов, повышении комфорта пассажиров, а также в увеличении налоговых поступлений от реализации бизнес-проектов.

Ранее в пятницу стало известно, что у РЖД осенью 2019 года появятся первые плацкартные и купейные вагоны, в которых будут душ, розетки, микроволновки, холодильники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РЖД протестировали беспилотную «Ласточку»
РЖД разрешила провозить в поездах енотов и игуан

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019