В Финляндии заявили о заинтересованности в высокоскоростном ж/д сообщении с Москвой

Финляндия заинтересована в развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Хельсинки. Об этом в среду, 11 сентября, заявил посол Финляндии в России Микко Хаутала.

По словам дипломата, «Железные дороги Финляндии» (ЖДФ) и «Российские железные дороги» (РЖД) давно обсуждают, каким образом ускорить этот маршрут, передает RT.

«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы иметь хорошее быстрое сообщение между Москвой и Хельсинки», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот же день сообщалось, что с 8 декабря из Ростова-на-Дону в Анапу будет курсировать скоростная «Ласточка».