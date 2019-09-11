В Финляндии заявили о заинтересованности в высокоскоростном ж/д сообщении с Москвой
Финляндия заинтересована в развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Хельсинки. Об этом в среду, 11 сентября, заявил посол Финляндии в России Микко Хаутала.
По словам дипломата, «Железные дороги Финляндии» (ЖДФ) и «Российские железные дороги» (РЖД) давно обсуждают, каким образом ускорить этот маршрут, передает RT.
«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы иметь хорошее быстрое сообщение между Москвой и Хельсинки», — цитирует его «РИА Новости».
Ранее в этот же день сообщалось, что с 8 декабря из Ростова-на-Дону в Анапу будет курсировать скоростная «Ласточка».