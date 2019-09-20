МИД России назвал доклад США по КВРН попыткой «оправдаться за нарушения»

МИД России прокомментировал доклад США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН). В ведомстве этот доклад навали попыткой Вашингтона «банальным стремлением утешить собственное самолюбие и поставить себя выше всех остальных».

«У США нет ни юридического, ни политического, ни морального права оценивать выполнение другими странами обязательств по КВРН... Каждая международная договоренность в этой области обладает собственными тщательно проработанными механизмами проверки и контроля за соблюдением», — говорится в комментарии, размещенном в пятницу, 20 сентября, на сайте МИДа.

В ведомстве отметили, что американский доклад полон попыток США «прикрыть собственные нарушения обязательств в рамках основополагающих международно-правовых инструментов в сфере КВРН».

«Именно так выглядит развернутый раздел по ДРСМД, который представляет собой скорее несостоятельную попытку оправдаться за развал одного из важнейших достижений в данной области», — считают в МИДе.

В этом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), запрещавшего Москве и Вашингтону иметь и испытывать баллистические и крылатые ракеты радиусом поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км и от 500 до 1 тыс. км. Соединенные Штаты заявили, что выходят из соглашения, потому что Россия якобы нарушила его условия.

2 августа документ официально перестал действовать. После этого США испытали крылатую ракету наземного базирования с дальностью более 500 км и сообщили о планах испытать еще одну до конца года.