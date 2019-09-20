Якутского шамана отпустили из психиатрической больницы

Самопровозглашенный «шаман-воин» Александр Габышев, который был задержан в Бурятии и доставлен в Якутск, выпущен из психиатрической больницы под подписку о невыезде, на него заведено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Об этом 20 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

«Александра Габышева выпустили из больницы повидаться с родными. Он под подпиской о невыезде. Дело возбуждено о публичных призывах к экстремизму», — приводит слова источника агентство.

В четверг, 19 сентября, МВД сообщило о задержании в Бурятии якутянина 1958 года рождения Александра Габышева, находившегося в уголовном розыске за совершение преступления. Какие именно преступления он совершал ранее, неизвестно, однако уточняется, что все они были на территории Республики Саха (Якутия).

В пятницу стало известно, что Габышев доставлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.