Прямой эфир

Якутского шамана отпустили из психиатрической больницы

0
Фото: instagram.com/govorit_baikal
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самопровозглашенный «шаман-воин» Александр Габышев, который был задержан в Бурятии и доставлен в Якутск, выпущен из психиатрической больницы под подписку о невыезде, на него заведено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Об этом 20 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

«Александра Габышева выпустили из больницы повидаться с родными. Он под подпиской о невыезде. Дело возбуждено о публичных призывах к экстремизму», — приводит слова источника агентство.

В четверг, 19 сентября, МВД сообщило о задержании в Бурятии якутянина 1958 года рождения Александра Габышева, находившегося в уголовном розыске за совершение преступления. Какие именно преступления он совершал ранее, неизвестно, однако уточняется, что все они были на территории Республики Саха (Якутия).

В пятницу стало известно, что Габышев доставлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кремль отреагировал на задержание шамана в Бурятии
Шаманы принесли жертву богам для прекращения бедствий в Сибири

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019