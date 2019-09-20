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Шедший в Москву «шаман-воин» помещен в психбольницу в Якутии

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Фото: соцсети
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Шедший пешком в Москву Александр Габышев, который провозгласил себя шаманом и был задержан в Бурятии, доставлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения в пятницу, 20 сентября.

«Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) официально сообщает о том, что А. Габышев был сегодня направлен в республиканскую психиатрическую больницу», — говорится в пресс-релизе министерства.

В отношении мужчины будут проведены экспертные мероприятия. Если у данного пациента будут выявлены патологии ведомство обязуется оказать ему квалифицированную медпомощь и при необходимости привлечь социальные службы.

В четверг, 19 сентября, МВД сообщило о задержании в Бурятии якутянина 1958 года рождения, находившегося в уголовном розыске за совершение преступления на якутской территории. Его планировалось доставить ближайшим рейсом в Улан-Удэ для разбирательств. Источник ТАСС указывал, что задержанного зовут Александр Габышев. Он называл себя шаманом, идущим пешком в столицу России.

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