Шедший в Москву «шаман-воин» помещен в психбольницу в Якутии

Шедший пешком в Москву Александр Габышев, который провозгласил себя шаманом и был задержан в Бурятии, доставлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения в пятницу, 20 сентября.

«Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) официально сообщает о том, что А. Габышев был сегодня направлен в республиканскую психиатрическую больницу», — говорится в пресс-релизе министерства.

В отношении мужчины будут проведены экспертные мероприятия. Если у данного пациента будут выявлены патологии ведомство обязуется оказать ему квалифицированную медпомощь и при необходимости привлечь социальные службы.

В четверг, 19 сентября, МВД сообщило о задержании в Бурятии якутянина 1958 года рождения, находившегося в уголовном розыске за совершение преступления на якутской территории. Его планировалось доставить ближайшим рейсом в Улан-Удэ для разбирательств. Источник ТАСС указывал, что задержанного зовут Александр Габышев. Он называл себя шаманом, идущим пешком в столицу России.