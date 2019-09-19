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В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

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В Бурятии полицейские задержали жителя Якутии, находившегося в уголовном розыске за совершение преступления. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Речь идет о мужчине 1958 года рождения. Какие именно преступления он совершал ранее неизвестно, однако уточняется, что все они были на территории Республики Саха (Якутия).

Источник агентства утверждает, что задержанного зовут Александр Габышев. Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву.

Жителя Якутии ближайшим авиарейсом доставят из Улан-Удэ в Якутск для разбирательств.

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