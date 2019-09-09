Власти Бурятии отчитались о тушении лесных пожаров в регионе

Все природные пожары в Бурятии успешно потушены. Об этом заявила пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) в понедельник, 9 сентября.

«На 9 сентября лесных пожаров не зарегистрировано», — цитирует слова представителей РАЛХ ТАСС.

Ранее, 6 сентября, МЧС предупредило об опасности природных пожаров в ближайшие дни.

Этим летом масштабные лесные пожары охватили большую площадь зеленого массива России. Горело около 3 млн га леса. В нескольких регионах был введен режим ЧС.

23 августа в Минприроды России заявили, что все пожары на федеральных особо охраняемых природных территориях (ООПТ) РФ ликвидированы.

В России с начала текущего года было зафиксировано 210 природных пожаров на территории 36 заповедников и 18 национальных парков. Общая площадь возгорания составила 65,2 тыс. га, в том числе лесная — 9,1 тыс. га.