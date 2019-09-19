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Кремль отреагировал на задержание шамана в Бурятии

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Фото: wikipedia.org/Ybelov
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Кремль не может быть в курсе уголовных преследований всех граждан Российской Федерации, заявил на брифинге в четверг, 19 сентября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать задержание шамана в Бурятии.

«За комментариями по этой теме я рекомендую вам обращаться к республиканским властям или к республиканским правоохранительным органам», — сказал Песков.

Ранее 19 сентября стало известно, что в Бурятии полицейские задержали жителя Якутии 1958 года рождения, находившегося в уголовном розыске за совершение преступления.

По данным СМИ, имя задержанного — Александр Габышев. Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву. Также сообщалось, что его ближайшим авиарейсом доставят из Улан-Удэ в Якутск для дальнейших разбирательств.

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