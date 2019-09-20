Прямой эфир

Врачи назвали способ вычислить долголетие

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врачи на на Российско-японской открытой конференции «Курс на здоровое долголетие в России» рассказали, как можно вычислить свое долголетие. Об этом 20 сентября сообщает «Российская газета».

По словам президента японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арая, сейчас понятие старости и немощности отодвигается на годы вперед, потому люди даже в преклонном возрасте чувствуют себя хорошо.

Чтобы это доказать, японские специалисты протестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение нескольких лет. Так, результаты продемонстрировали увеличение скорости «среднего» человека на 5-10%.

При этом ученые заметили интересный факт: если в 70-летнем возрасте испытуемый сохранял свой темп ходьбы, то у него были почти 100% шансы дожить до 80 лет.

30 июля бельгийка назвала пиво причиной своего долголетия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Япония в 49-й раз побила рекорд по числу долгожителей
В Гане обручились два долгожителя

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019