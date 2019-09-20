Врачи назвали способ вычислить долголетие

Врачи на на Российско-японской открытой конференции «Курс на здоровое долголетие в России» рассказали, как можно вычислить свое долголетие. Об этом 20 сентября сообщает «Российская газета».

По словам президента японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арая, сейчас понятие старости и немощности отодвигается на годы вперед, потому люди даже в преклонном возрасте чувствуют себя хорошо.

Чтобы это доказать, японские специалисты протестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение нескольких лет. Так, результаты продемонстрировали увеличение скорости «среднего» человека на 5-10%.

При этом ученые заметили интересный факт: если в 70-летнем возрасте испытуемый сохранял свой темп ходьбы, то у него были почти 100% шансы дожить до 80 лет.

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