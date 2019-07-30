Бельгийка назвала пиво причиной своего долголетия

Жительница бельгийского города Мёйзен раскрыла секрет своего долголетия. По словам 97-летней Робертины, дожить до такого возраста ей помогает ежедневное употребление пива, пишет портал RTL Today.

По данным издания, каждый день бельгийка посещает местный бар, где выпивает от 12 до 20 кружек напитка. Ее рекорд — 22 стакана, пишет «Федеральное агентство новостей». Женщина ходит в это заведение с 2001 года и пропускает лишь среды, когда бар закрыт на выходной.

Робертина уверяет, что пиво заменяет ей лекарства, а за последние четыре года она болела лишь дважды.

Ранее в мае американские ученые выяснили, почему некоторым людям нравится вкус пива. Исследователи утверждают, что причина пристрастия к напитку кроется в генах, отвечающих за вкусовое восприятие.