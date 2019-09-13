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Япония в 49-й раз побила рекорд по числу долгожителей

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Число японцев в возрасте 100 лет и старше превысило 70 тыс. Человек. Об этом 13 сентября пишет «РИА Новости» со ссылкой на японское Министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

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Подсчеты долгожителей в Японии подводят регулярно в преддверии государственного праздника — Дня пожилых людей, который в 2019 году приходится на понедельник, 16 сентября.

Как отмечает телеканал «360», всего в стране среди долгожителей — 8463 мужчины и 62,7 тыс. женщин старше 100 лет. Таким образом, число долгожительниц составило 88% от общего числа японцев старше века.

За год в Японии число долгожителей выросло на 1453 человека. В течение 49 лет рекорд по числу долгожителей ежегодно обновляется. В 1963 году при первом подсчете было установлено, что в стране жили всего 153 японца старше 100 лет. За последние 30 лет в стране число долгожителей увеличилось в 23 раза. По мнению японского Минздрава, основными причинами долголетия являются прогресс в медицинских технологиях, а также работа самих граждан над укреплением своего здоровья.

В апреле агентство Bloomberg рассказало о проблемах миллиардеров-долгожителей.

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