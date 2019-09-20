СМИ узнали о возможной отмене некоторых профессиональных праздников

«Регуляторная гильотина», в рамках которой планируется признать утратившими силу ряд правовых актов времен СССР, может привести к отмене таких праздников, как День радио, День железнодорожника и День воздушного флота. Об этом 20 сентября сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что во многих отраслях профессиональные праздники широко отмечаются, а мероприятия в их честь даже закреплены в договоре как обязанность работодателя.

Однако список советских актов, которые следует отменить, еще разрабатывается, и будет готов примерно к 15 ноября. Профильные ведомства к этому времени смогут предложить исключения из перечня.

В Минкомсвязи отметили, что День радио находится в общих списках актов Советского Союза и РСФСР, а не тех, что рекомендованы к отмене.

Не волноваться о возможной отмене праздников призвали и юристы. По их словам, целью «регуляторной гильотины» является сокращение неактуальных документов, которые обременяют бизнес.

Кроме того, все профессиональные праздники закреплены в российских законах либо в указе президиума Верховного совета СССР «О памятных датах», который не планируется отменять.

16 сентября сообщалось, что Минюст планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год. Речь идет о документах, касающихся сферы труда, сельского хозяйства, образования, здравоохранения и других областей.