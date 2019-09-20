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Российский космонавт не получил высокую должность из-за жены-американки

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Служба безопасности госкорпорации «Роскосмос» не утверждает на должность первого замначальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавта Юрия Маленченко из-за того, что его супруга — гражданка США, пишет 20 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По данным агентства, должность первого зама подразумевает доступ к конфиденциальной информации.

На сайте ЦПК Маленченко указан как первый заместитель начальника, однако по факту он состоит на должности советника.

«Вопросу почти год. Пока он в том состоянии находится — не утвержден», — подтвердил трудности с назначением глава ЦПК Павел Власов.

Супруга космонавта Екатерина Дмитриева является уроженкой России, однако обладает гражданством США.

13 сентября сообщалось, что блогеры попытались проникнуть на режимный объект «Роскосмоса» и были задержаны. Позже их пригласили официально посетить предприятие.

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