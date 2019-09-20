Лавров заявил о начале размещения оружия США в космосе

США приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе. Об этом в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике» рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Материал опубликован на сайте МИДа.

По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.

Ранее Лавров отмечал, что такие действия спровоцируют новую глобальную гонку вооружений. Вашингтон не исключал, что в космосе могут появиться элементы противоракетной обороны.

20 августа исполняющий обязанности главы национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил, что Россия и Китай мешают интересам Штатов в космосе, и обвинил страны в наращивании вооружения в космическом пространстве.