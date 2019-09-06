Прямой эфир
Сюжет:

Путин призвал «быть на шаг впереди» в сфере космических услуг

0
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия должна «быть на шаг впереди» в условиях роста конкуренции на рынке космических услуг. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный и перспективных ракетных комплексов в Амурской области, передает ТАСС.

Путин потребовал соблюдения сроков строительства космодрома Восточный

По словам российского лидера, всё большее число стран занимается развитием перспективных ракетных комплексов. Он отметил, что в этой сфере Россия, несмотря на технологические и производственные проблемы, занимала крепкие лидерские позиции. «Чтобы не растратить, а сохранить и преумножить их, нам важно предлагать технологические решения действительно завтрашнего дня и быть на шаг впереди», — пояснил Путин, отметив, что стране необходимо грамотно использовать имеющийся научный, технологический и кадровый потенциал.

Президент добавил, что среди приоритетов — создание ракеты-носителя нового поколения среднего класса «Союз-5». Начало ее летных испытаний планируется в 2022 году. Она нужна для запусков автоматических космических аппаратов на околоземную орбиту и как основной элемент в создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса. «Более подробно о перспективной линейке ракетных комплексов сегодня поговорим еще», — уточнил он.

Ранее, в рамках встречи с представителями общественности Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), президент указал на наличие на космодроме Восточный вопросов, которые требуют его вмешательства.

Пятый ВЭФ проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программе более 70 деловых мероприятий, включая панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы, бизнес-диалоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин отметил наличие требующих его вмешательства вопросов на Восточном
Путин проверит строительство новых объектов на космодроме Восточный

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019