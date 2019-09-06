Путин призвал «быть на шаг впереди» в сфере космических услуг

Россия должна «быть на шаг впереди» в условиях роста конкуренции на рынке космических услуг. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный и перспективных ракетных комплексов в Амурской области, передает ТАСС.

По словам российского лидера, всё большее число стран занимается развитием перспективных ракетных комплексов. Он отметил, что в этой сфере Россия, несмотря на технологические и производственные проблемы, занимала крепкие лидерские позиции. «Чтобы не растратить, а сохранить и преумножить их, нам важно предлагать технологические решения действительно завтрашнего дня и быть на шаг впереди», — пояснил Путин, отметив, что стране необходимо грамотно использовать имеющийся научный, технологический и кадровый потенциал.

Президент добавил, что среди приоритетов — создание ракеты-носителя нового поколения среднего класса «Союз-5». Начало ее летных испытаний планируется в 2022 году. Она нужна для запусков автоматических космических аппаратов на околоземную орбиту и как основной элемент в создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса. «Более подробно о перспективной линейке ракетных комплексов сегодня поговорим еще», — уточнил он.

Ранее, в рамках встречи с представителями общественности Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), президент указал на наличие на космодроме Восточный вопросов, которые требуют его вмешательства.

Пятый ВЭФ проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программе более 70 деловых мероприятий, включая панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы, бизнес-диалоги.