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Госдеп не обеспокоили возможные связи Гуайдо с наркоторговцами

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance
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Вашингтон не выражает беспокойства по поводу возможной связи лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо с колумбийской бандой «Растрохос». Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщило ТАСС со ссылкой на Госдеп.

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Поводом для заявления стали снимки, где Гуайдо запечатлен с лидерами банды наркоторговцев.

Заместитель помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти отметила, что Гуайдо объяснил, почему он оказался на фото с членами банды. По ее словам, лидер венесуэльской оппозиции утверждал, что не знал о том, что сфотографировавшиеся с ним люди были преступниками, и такое объяснение устраивает Вашингтон.

«Мы не беспокоимся по поводу связей Гуайдо с наркоторговцами», — сказала она.

14 сентября Мадуро рассказал о связи главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо с боевиками-наркоторговцами из Колумбии, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные СМИ.

Сам Гуайдо сообщил журналистам, что фото были сделаны на благотворительном концерте в приграничном городе Кукута. Он указал, что там были сделаны сотни фотографий и он не знал, с кем имеет дело.

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