Небензя назвал заседание Совбеза ООН по Идлибу «преднамеренным шоу»

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал заседание Совбеза по Сирии «преднамеренным шоу». По его словам, его целью было «развлечь международное сообщество еще одним российским вето».

«Ладно, если это то, чего они добивались, то им это удалось», — цитирует постпреда «Интерфакс» в четверг, 19 сентября.

19 сентября Совбез ООН заблокировал два проекта резолюций по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Против проекта, предложенного Германией, Бельгией и Кувейтом, проголосовали Россия и Китай. Затем участники заседания проголосовали против проекта России и Китая.

Бельгия, Германия и Кувейт предложили всем сторонам сирийского конфликта прекратить огонь 21 сентября в полдень по сирийскому времени. В своей резолюции они призвали к уважению международного гуманитарного права и к предоставлению гуманитарного доступа.

Проект, предложенный Россией и КНР, предполагает прекращение огня в Идлибе с полуночи 20 сентября. При этом предлагается не распространять его на борьбу с терроризмом.

Ранее в четверг Небензя заявил, что фаза вооруженного противостояния в рамках сирийского кризиса практически завершена. По его словам, участие в конфликте продолжают лишь террористы.

Военный конфликт в Сирии идет с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали помогать с освобождением территорий страны от террористов. В 2017 году российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Сейчас в отдельных районах республики продолжаются зачистки от боевиков.

В мае 2017 года в Астане был подписан меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Документ подразумевает создание четырех зон безопасности — деэскалации конфликта. Одна из них находится в провинции Идлиб.