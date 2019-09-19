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Небензя назвал заседание Совбеза ООН по Идлибу «преднамеренным шоу»

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Фото: TASS/Zuma
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Постпред России при ООН Василий Небензя назвал заседание Совбеза по Сирии «преднамеренным шоу». По его словам, его целью было «развлечь международное сообщество еще одним российским вето».

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«Ладно, если это то, чего они добивались, то им это удалось», — цитирует постпреда «Интерфакс» в четверг, 19 сентября.

19 сентября Совбез ООН заблокировал два проекта резолюций по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Против проекта, предложенного Германией, Бельгией и Кувейтом, проголосовали Россия и Китай. Затем участники заседания проголосовали против проекта России и Китая.

Бельгия, Германия и Кувейт предложили всем сторонам сирийского конфликта прекратить огонь 21 сентября в полдень по сирийскому времени. В своей резолюции они призвали к уважению международного гуманитарного права и к предоставлению гуманитарного доступа.

Проект, предложенный Россией и КНР, предполагает прекращение огня в Идлибе с полуночи 20 сентября. При этом предлагается не распространять его на борьбу с терроризмом.

Ранее в четверг Небензя заявил, что фаза вооруженного противостояния в рамках сирийского кризиса практически завершена. По его словам, участие в конфликте продолжают лишь террористы.

Военный конфликт в Сирии идет с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали помогать с освобождением территорий страны от террористов. В 2017 году российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Сейчас в отдельных районах республики продолжаются зачистки от боевиков.

В мае 2017 года в Астане был подписан меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Документ подразумевает создание четырех зон безопасности — деэскалации конфликта. Одна из них находится в провинции Идлиб.

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