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Небензя заявил о завершении фазы вооруженного конфликта в Сирии

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Фото: ТАСС/Li Muzi/Xinhua
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что фаза вооруженного противостояния в рамках сирийского кризиса практически завершена. Об этом 19 сентября сообщает «РИА Новости».

«Единственные, кто продолжает войну, преследуя задачу разрушить сирийское государство и заставляя страдать мирное население, это террористы», — приводит его слова «Интерфакс».

Он также заявил, что гуманитарная тройка (Германия, Бельгия, Кувейт) внесла проект резолюции, «нагнетая темп работы над ним» и аппелируя к тому, что в Идлибе массово гибнут мирные жители. «На самом деле всё обстоит иначе. Во-первых, никаких масштабных операций в Идлибе не проводилось и сейчас не проводится», — возразил Небензя.

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Ранее в четверг Бельгия, Германия и Кувейт представили СБ проект резолюции по Идлибу, призывающей все стороны прекратить огонь 21 сентября в полдень по сирийскому времени. Однако Россия и Китай не поддержали данную инициативу, представив собственную резолюцию. В ней говорится о прекращении огня в Идлибе с полуночи 20 сентября.

Небензя также высказался относительно проекта Германии, Бельгии и Кувейта, заявив, что его цель — спасти находящихся в регионе террористов от окончательного разгрома.

Военный конфликт в Сирии идет с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы (ВС) России по приглашению официального Дамаска начали помогать с освобождением территорий страны от террористов. В 2017 году российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Сейчас в отдельных районах республики продолжаются зачистки от боевиков.

В мае 2017 года в Астане был подписан меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Документ подразумевает создание четырех зон безопасности — деэскалации конфликта. Одна из них находится в провинции Идлиб.

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