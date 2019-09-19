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Россия и КНР наложили вето на резолюцию по прекращению огня в Идлибе

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Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani
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Два постоянных члена Совета безопасности ООН Россия и Китай проголосовали против резолюции о прекращении огня в Идлибе, предложенной Бельгией, ФРГ и Кувейтом.

За принятие резолюции проголосовали 12 членов СБ, один воздержался, сообщает «РИА Новости» 19 сентября.

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Ранее Бельгия, Германия и Кувейт представили СБ проект резолюции по Идлибу, призывающей все стороны прекратить огонь 21 сентября в полдень по сирийскому времени. В документе содержится призыв к уважению международного гуманитарного права и к предоставлению гуманитарного доступа.

Россия и Китай, в свою очередь, создали свой вариант резолюции. В ней говорится о прекращении огня в Идлибе с полуночи 20 сентября и предлагается не распространять его на борьбу с терроризмом. «Прекращение военных действий не распространяется на военные операции против отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с террористическими группами, как это определено Советом Безопасности», — говорится в их документе.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя также высказался относительно проекта трех стран, заявив, что цель резолюции СБ ООН по ситуации в сирийском Идлибе, подготовленного Германией, Бельгией и Кувейтом, — спасти находящих в регионе террористов от окончательного разгрома.

«Именно игнорирование необходимости борьбы с террористами авторами проекта стало тем самым водоразделом, который не позволяет нам поддержать лежащий перед нами проект», — подчеркнул он, объясняя позицию России.

Военный конфликт в Сирии идет с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы (ВС) России по приглашению официального Дамаска начали помогать с освобождением территорий страны от террористов. В 2017 году российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Сейчас в отдельных районах республики продолжаются зачистки от боевиков.

В мае 2017 года в Астане был подписан меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Документ подразумевает создание четырех зон безопасности — деэскалации конфликта. Одна из них находится в провинции Идлиб.

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