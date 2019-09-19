Прямой эфир

Скончался российский актер Сергей Афанасьев

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер театра и кино Сергей Афанасьев скончался на 63-м году жизни. Об этом в четверг, 19 сентября, говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

«От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек», — говорится в сообщении. Афанасьев скончался от продолжительной болезни.

Афанасьев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1990 году. Он играл в спектаклях Ростовского театра драмы им. М. Горького и московского театра «Вернисаж».

На киноэкране актер дебютировал в 1991 году в картине «Опыт бреда любовного очарования». Всего артист сыграл 87 киноролей. Он снимался, в частности, в фильмах «Охота на гения», «Час Волкова», «Динозавр», «Дипломат».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер российский историк Александр Пыжиков
Названа причина смерти народного артиста Юрия Колычева

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019