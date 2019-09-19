Скончался российский актер Сергей Афанасьев

Актер театра и кино Сергей Афанасьев скончался на 63-м году жизни. Об этом в четверг, 19 сентября, говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

«От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек», — говорится в сообщении. Афанасьев скончался от продолжительной болезни.

Афанасьев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1990 году. Он играл в спектаклях Ростовского театра драмы им. М. Горького и московского театра «Вернисаж».

На киноэкране актер дебютировал в 1991 году в картине «Опыт бреда любовного очарования». Всего артист сыграл 87 киноролей. Он снимался, в частности, в фильмах «Охота на гения», «Час Волкова», «Динозавр», «Дипломат».