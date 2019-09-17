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Умер российский историк Александр Пыжиков

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Фото: vk.com/Александр Пыжиков
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На 54-м году жизни скончался российский историк Александр Пыжиков. Об этом 17 сентября сообщает портал «БИЗНЕС Online».

Отмечается, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Историк умер утром.

В этот же день ведущий «Радио России» (ВГТРК) Вячеслав Коновалов в своем Facebook назвал историка великолепным лектором, добрым и скромным человеком.

Пыжиков в 2000 году был помощником министра по связи и информатизации России, а с 2000 по 2003 годы — помощником председателя правительства России Михаила Касьянова. На его счету более ста научных работ. Он также является автором книг «Взлет над пропастью», «Грани русского раскола» и «Корни сталинского большевизма».

Прощание с историком состоится в Москве 19 сентября в доме №3 по улице Цюрупы с 10:00 до 11:00.

Ранее, 17 сентября, сообщалось о смерти народного артиста России, дирижера Валерия Успенского.

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