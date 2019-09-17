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Умерла американская журналистка Коки Робертс

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Фото: flickr.com/LBJ Library
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В США скончалась известная журналистка и политический обозревать ABC News Коки Робертс. Об этом 17 сентября сообщается на сайте телеканала.

Отмечается, что женщина умерла от возникших осложнений от рака молочной железы.

За свою карьеру они трижды получала премию «Эмми», а также ее называли одной из пятидесяти величайших женщин американского телеэфира.

«Доброта, щедрость, острый ум и вдумчивый взгляд Коки сделали ABC лучшим местом, а всех нас — лучшими журналистами», — сказал президент телеканала Джеймс Голдстон.

28 июля стало известно о смерти историка и журналиста Владимира Кара-Мурзы.

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