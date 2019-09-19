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Нарушения при торговле шаурмой и чебуреками выявили в Тамбове

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Проверка мест торговли шаурмой и чебуреками в Тамбове выявила многочисленные нарушения ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Прокуроры инспектировали ларьки в Советском районе города.

В частности, в одной торговой палатке на реализации было 35 кг свинины. Однако у предпринимателя не было документов о прохождении ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, которое используется для приготовления самсы, чебуреков, беляшей и шаурмы.

У другого предпринимателя отсутствовала медицинская книжка, уточняет ИА «Онлайн Тамбов. ру». Также прокуроры во время проверки нашли торговый павильон, в котором ненадлежащим образом обрабатывалась колода для рубки мяса.

По всем фактам возбуждены административные дела. Материалы направлены в региональное управление Роспотребнадзора.

11 сентября в Уфе 15 человек отравились халяльной шаурмой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Позже в организме одного из поваров нашли золотистый стафилококк. Также инфекция была и в салате, который добавляли в шаурму.

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