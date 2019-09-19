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Инна Святенко избрана представителем от Мосгордумы в Совфеде

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Представлять Мосгордуму в Совете Федерации будет депутат Инна Святенко. Решение принято на первом заседании городского парламента седьмого созыва 19 сентября.

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На пост сенатора от столицы была выдвинута только одна кандидатура. Депутаты голосовали тайно, Святенко поддержали 25 человек.

Святенко отметила, что является депутатом Мосгордумы уже 15 лет и за это время занималась вопросами самых разных сфер.

«Важно то, что необходимо именно москвичам. Считаю, что представительство в Совете Федерации даст возможность нам почерпнуть тоже очень многое для москвичей», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее Мосгордуму в Совфеде представляла Зинаида Драгункина, на этот пост она избиралась с 2005 года. В выборах в парламент седьмого созыва она не участвовала.

Также на первом заседании депутаты выбрали председателя городского парламента. Решением большинства голосов спикером Мосгордумы седьмого созыва был назначен Алексей Шапошников.

Выборы в городской парламент состоялись 8 сентября, в единый день голосования. В Москве средняя явка по округам составила 21,77% — это выше, чем на выборах 2014 года, пишет «Газета.ру».

Согласно результатам, из 45 мест 26 получили самовыдвиженцы, 13 — депутаты от КПРФ, по три — партии «Яблоко» и «Справедливая Россия»

Мэр столицы Сергей Собянин назвал выборы в МГД наиболее конкурентными и эмоциональными за последнее время. По его словам, городская дума стала политически более разноплановой, что должно пойти на пользу парламенту столицы.

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