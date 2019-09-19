Спикером Мосгордумы избран Алексей Шапошников

Председателем Мосгордумы седьмого созыва избран Алексей Шапошников. Он же был спикером городского парламента шестого созыва, напоминает ТАСС.

В четверг, 19 сентября, проходит первое заседание Мосгордумы нового созыва, в ходе которого было принято постановление «Об избрании председателя Московской городской думы».

Также на пост спикера была выдвинута депутат КПРФ Елена Шувалова.

Голосование было тайным, отмечает «РИА Новости». За Шапошникова свои голоса отдали 28 человек, за Шувалову — 11, шесть бюллетеней были признаны недействительными.

Шапошникову вручили должностной знак, избранный спикер поблагодарил депутатов за доверие.

Выборы в городской парламент состоялись 8 сентября, в единый день голосования. В Москве средняя явка по округам составила 21,77% — это выше, чем на выборах 2014 года, пишет «Газета.ру».

Согласно результатам, из 45 мест 26 получили самовыдвиженцы, 13 — депутаты от КПРФ, по три — партии «Яблоко» и «Справедливая Россия»

Мэр столицы Сергей Собянин назвал выборы в МГД наиболее конкурентными и эмоциональными за последнее время. По его словам, городская дума стала политически более разноплановой, что должно пойти на пользу парламенту столицы.