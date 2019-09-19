Мосгордума предложила смягчить наказание для митингующих

Проект постановления о внесении законопроекта, направленного на гуманизацию наказания за протестную активность, разрабатывают в Мосгордуме. Авторами инициативы стали представители КПРФ.

На следующей неделе проект направят в правительство и Верховный суд РФ. Он предполагает отмену или смягчение ряда статьей Уголовного кодекса. Со схожим предложением выступили и в Госдуме.

В частности, речь идет о статьях 212.1 «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга», 280 и 318 — «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Идею КПРФ поддержали и в других фракциях МГД. «Справедливая Россия» готовит свои поправки в законодательство.

«Смягчение не только допустимо, но и необходимо. Как с точки зрения соответствия духу Конституции, так и для снижения риска радикализации протестных настроений в обществе», — пояснил руководитель этой фракции Михаил Тимонов.

Работа над документами ведется на фоне судебных решений по так называемому «московскому делу» о летних протестах в столице.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Протест на гуманность: в МГД предложили смягчить наказание митингующих