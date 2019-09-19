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Песков переадресовал вузу вопрос об угрозах отчисления студента из-за ЛГБТ-чата

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Фото: Depositphotos
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В Кремле не слышали информации о том, что студенту-первокурснику одного из уральских вузов пригрозили отчислением, поскольку администрация учреждения обнаружила у него в соцсетях подписки на ЛГБТ-паблики.

«Об истории не знаем, информации не имеем», — сказал Песков в четверг, 19 сентября. По его словам, репутационной опасности, если эта история выйдет на уровень Европейского суда по правам человека, в Кремле не видят.

«Рекомендуем за комментариями обращаться к учебному заведению либо в Минобразования», — заключил Песков.

Ранее в четверг Песков напомнил, что президент России и его администрация не вмешиваются в ситуацию с приговорами и решениями судебных инстанций.

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