Прямой эфир

Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».

Заоблачные планы: «Роскосмос» намерен увеличить прибыль вчетверо
Дмитрий Рогозин доложил Владимиру Путину о мерах по исправлению ситуации в отрасли

«Мы рекомендуем вам обращаться к Рогозину или к тому источнику, на который ссылается «РИА Новости», — сказал в четверг, 19 сентября, представитель Кремля.

Накануне Рогозин заявил, что знает, откуда в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» образовалась «дырка», но не раскроет эту информацию. По его словам, у «Роскосмоса» должна быть «какая-то тайна».

30 августа 2018 года на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха. В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Эксперты уверены, что отверстие сделано сверлом. Рассматривались версии повреждения корабля как на Земле, так и в космосе.

11 января стало известно, что после инцидента с дырой в обшивке РКК «Энергия»внедрила систему видеонаблюдения за сборкой космических кораблей «Союз» на всех этапах. Раньше она была только на основных участках.

Генеральная прокуратура России продолжает проверку, связанную с обнаруженной на МКС «дыркой».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рогозин узнал причины возникновения «дырки» в «Союзе»
Космонавты вскроют обшивку «Союза» для изучения найденной в корпусе дыры

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019