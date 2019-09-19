Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».

«Мы рекомендуем вам обращаться к Рогозину или к тому источнику, на который ссылается «РИА Новости», — сказал в четверг, 19 сентября, представитель Кремля.

Накануне Рогозин заявил, что знает, откуда в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» образовалась «дырка», но не раскроет эту информацию. По его словам, у «Роскосмоса» должна быть «какая-то тайна».

30 августа 2018 года на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха. В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Эксперты уверены, что отверстие сделано сверлом. Рассматривались версии повреждения корабля как на Земле, так и в космосе.

11 января стало известно, что после инцидента с дырой в обшивке РКК «Энергия»внедрила систему видеонаблюдения за сборкой космических кораблей «Союз» на всех этапах. Раньше она была только на основных участках.

Генеральная прокуратура России продолжает проверку, связанную с обнаруженной на МКС «дыркой».