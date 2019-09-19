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Онищенко возмутили данные Минздрава о безопасных дозах алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал рекомендации эксперта Минздрава по безопасным ежедневным дозам алкоголя для мужчин и женщин.

«Один из экспертов — это не весь Минздрав. Этого эксперта надо драной метлой гнать», — заявил порталу «Ура.ру» 19 сентября.

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При этом Онищенко не стал говорить, какие дозы считает безопасными он.

Ранее в этот же день специалиста ведомства сообщил, что предельными считаются две стандартные дозы спиртного в день для женщин и три — для мужчин, если стандартной дозой считать порцию в 10 г.

Если же речь идет о пиве и вине, то женщинам без вреда для здоровья можно употреблять до 200 мл вина и 600 мл пива, мужчинам — до 300 мл вина и 900 мл пива.

При этом два дня в неделю нужно полностью отказываться от алкоголя. Рекомендации не подходят для беременных женщин и водителей за рулем.

Советы эксперта Минздрава не оценил и главный внештатный специалист-нарколог ведомства Евгений Брюн. Он рекомендовал полностью отказаться от спиртного и напомнил об индивидуальных особенностях организма каждого человека, а значит универсальной безвредной дозы нет.

Кардиолог, академик РАН, д.м.н., Юрий Беленков в беседе с «Известиями» напомнил, что даже малое количество алкоголя оказывает воздействие на центральную нервную систему и клетки мозга. Изменения могут затронуть память, интеллект и внимание.

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