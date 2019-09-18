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Онищенко призвал с осторожностью относиться к высказываниям о раке

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал врачей с осторожностью относиться к заявлениям насчет онкологических заболеваний. Об этом в среду, 18 сентября, пишет РБК.

«У нас будет резкий скачок смертности»
Директор Института гематологии центра имени Рогачева Алексей Масчан — о дефиците онкопрепаратов, его последствиях и опухолях, с которыми медицина научилась справляться

«Надо знать, что говорить. Читают новости не только врачи, читают в том числе и больные. Мало того, что идут перебои с лекарствами, так еще и мы больных добиваем своими заявлениями», — подчеркнул он, комментируя заявление профессора Алексея Масчана о росте раковых заболеваний.

Онищенко добавил, что следует прилагать усилия для восстановления производства отечественных препаратов вместо того, чтобы делать подобные заявления.

Ранее в среду директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20–30%.

По его словам, катастрофа с обеспечением касается не только дорогостоящих препаратов для лечения лимфобластного и миелобластного лейкозов, но и простейших средств, применяемых в сопроводительной терапии.

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