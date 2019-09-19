Скоростные «Ласточки» запустят между Новосибирском и Томском

Электропоезд «Ласточка» выйдет на опытную поездку между Новосибирском и Томском. Время в пути между городами составит около 4,5 часа.

Опытная поездка необходима для оценки технической возможности запуска «Ласточки» в постоянном режиме. Рейс начнется в Томске 20 сентября, время отправления 13:09. Поезд сделает технические остановки на станциях Томск-II и Болотная. Об этом сообщает vn.ru.

В состав входят пять вагонов, общая длина «Ласточки» составляет 130 м. Поезд способен развивать скорость до 160 км/ч.

Ранее сообщалось о пробном рейсе «Ласточки» из Омска в Новосибирск. Время в пути составляет чуть более 6 часов.