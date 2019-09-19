Прямой эфир

Скоростные «Ласточки» запустят между Новосибирском и Томском

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Электропоезд «Ласточка» выйдет на опытную поездку между Новосибирском и Томском. Время в пути между городами составит около 4,5 часа.

Опытная поездка необходима для оценки технической возможности запуска «Ласточки» в постоянном режиме. Рейс начнется в Томске 20 сентября, время отправления 13:09. Поезд сделает технические остановки на станциях Томск-II и Болотная. Об этом сообщает vn.ru.

В состав входят пять вагонов, общая длина «Ласточки» составляет 130 м. Поезд способен развивать скорость до 160 км/ч.

Ранее сообщалось о пробном рейсе «Ласточки» из Омска в Новосибирск. Время в пути составляет чуть более 6 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Социальный автопоезд «Забота» возобновил свою работу в Тамбовской области
Число пассажиров поездов «Аллегро» побьет рекорд к концу 2019 года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019