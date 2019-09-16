Социальный автопоезд «Забота» возобновил свою работу в Тамбовской области

В Тамбовской области социальный автопоезд «Забота» с мобильной медицинской бригадой возобновил свою работу. Специалисты посетили село Алкужи Моршанского района 16 сентября.

Автопоезд оборудован мобильными флюорографом, маммографом, стомалотологическим кабинетом и диагностическим комплексом. Сельских жителей могут принять терапевт, педиатр, невролог, онколог, кардиолог, хирург, эндокринолог, стоматолог, акушер-гинеколог, врач УЗИ, офтальмолог, отоларинголог и дерматовенеролог. Также прием ведут сотрудники Центром здоровья для взрослых и детей, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Глава региона распорядился увеличить охват сельских жителей выездными формами работы. Целью поездок является повышение качества и доступности медицинской помощи.

За прошедшие семь лет работы автопоезда «Забота» медики приняли почти 80 тыс. человек и провели 110 тыс. диагностических исследований. Высокотехнологичную и специализированную помощь получили 1,6 тыс. человек.