Медицинские квесты для детей проведут в селах Хабаровского края

Хабаровский край принимает участие во Всероссийской акции «Добро в село», предполагающей медицинские консультации для жителей малонаселенных и отдаленных пунктов. 14 сентября добровольцы отправятся в село Мирное Хабаровского района, 28 сентября они посетят село Восточное.

В сопровождении медицинского работника активисты проведут экспресс-обследование населения, во время которого измерят, вес, давление, пульс, проверят функции дыхания, уровень глюкозы в крови, расскажут о профилактике заболеваний. Для школьников добровольцы проведут занятие по оказанию первой помощи и организуют медицинский квест, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства Хабаровского края. Всего за несколько недель акции волонтеры побывают в 54 фельдшерско-акушерских пунктах.

Напомним, в Хабаровске к концу 2020 году достроят новый пятиэтажный корпус противотуберкулезного диспансера. Там разместят терапевтическое, хирургическое отделения, лабораторию, операционный блок, изолированные боксы. Стоимость проекта — 1,3 млрд рублей. Большая часть денег выделена из федерального бюджета.