Новый корпус тубдиспансера в Хабаровске сдадут к 2021 году

В Хабаровске к концу 2020 году достроят новый пятиэтажный корпус противотуберкулезного диспансера. Эта дата прозвучала во время посещения строительной площадки губернатором Сергеем Фургалом. Он проинспектировал ход работ.

Строительство ведет ООО «РТ-СоцСтрой», проектировала здание хабаровская проектная организация ООО «Профит». Она будет сопровождать процесс на всех этапах, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на краевое правительство.

Общая площадь нового здания составит 11 тыс. кв. м. Стоимость проекта — 1,3 млрд рублей. Большая часть денег выделена из федерального бюджета. На 750 млн рублей закупят новое оборудование. Планируется приобрести самую современную технику, чтобы можно было использовать новейшие методики лечения, сообщил главный врач больницы Павел Харитонов.

Пятиэтажное здание будет рассчитано на лечение 140 человек. Там разместят терапевтическое, хирургическое отделения, лабораторию, операционный блок, изолированные боксы. В ближайшее время строители приступят к возведению фундамента. Работы ведутся по графику.