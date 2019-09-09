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Расселение бараков началось в Хабаровске

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Жители двух ветхих двухэтажных деревянных времянок в парке «Динамо» Хабаровска готовятся к переездам. Спустя три года после обещанного застройщик начал расселение бараков и подготовку к их сносу.

В двух домах на Дикопольцева прописаны более 100 человек, по словам представителя застройщика, до конца 2019 года они намерены оформить все документы и до холодов расселить жильцов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, компания «Дальвостокстрой» планировала закончить эти процедуры еще в 2017 году и возвести на этом участке гостинично-развлекательный комплекс и сдать его в работу в 2020 году.

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