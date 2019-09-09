Центр патриотического воспитания создали в Хабаровске

Центр патриотического воспитания появился в Краснофлотском районе Хабаровска. Там школьники и студенты будут осваивать приемы рукопашного боя, заниматься авиамоделированием и исторической реконструкцией.

Из муниципального бюджета было выделено более 5 млн рублей на ремонт пустующего помещения в жилом доме и покупку оборудования, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт администрации города.

«Все кружки для подростков и студентов будут работать бесплатно»,— сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В центре разместится молодежная редакция. Свои репортажи юные журналисты будут публиковать в интернете. Несколько секций будут вести представители городского Совета отцов.