Бригада врачей для помощи тяжелобольным детям создана в Сургуте

В ХМАО появилась специальная бригада врачей, которая помогает детям из Сургута и Сургутского района справиться с тяжелыми заболеваниями. Врачи ведут наблюдение на дому.

«Врачи оказывают необходимую помощь для повышения качества жизни пациента: контролируют симптомы, [проводят] адекватное обезболивание, необходимую терапию, снижают страдания больного, обучают навыкам ухода родителей», — рассказал ИА «Ура.ру» главврач Сургутской городской клинической больницы Михаил Курносиков.

В выездную бригаду входят педиатр, медсестра, массажист и психолог. При необходимости к работе привлекаются социальные работники и узкие специалисты.

Напомним, социальный проект «Сестра милосердия» проводится на Сахалине. Он направлен на поддержку пожилых и тяжелобольных людей. В его реализации принимают участие Южно-Сахалинск, Корсаков и Анива.