Прямой эфир

Бригада врачей для помощи тяжелобольным детям создана в Сургуте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ХМАО появилась специальная бригада врачей, которая помогает детям из Сургута и Сургутского района справиться с тяжелыми заболеваниями. Врачи ведут наблюдение на дому.

«Врачи оказывают необходимую помощь для повышения качества жизни пациента: контролируют симптомы, [проводят] адекватное обезболивание, необходимую терапию, снижают страдания больного, обучают навыкам ухода родителей», — рассказал ИА «Ура.ру» главврач Сургутской городской клинической больницы Михаил Курносиков.

В выездную бригаду входят педиатр, медсестра, массажист и психолог. При необходимости к работе привлекаются социальные работники и узкие специалисты.

Напомним, социальный проект «Сестра милосердия» проводится на Сахалине. Он направлен на поддержку пожилых и тяжелобольных людей. В его реализации принимают участие Южно-Сахалинск, Корсаков и Анива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачи в ХМАО спасли руку школьника после повреждения бензопилой
Больницу достроят в поселке ХМАО за 888 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019