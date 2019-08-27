Число пассажиров поездов «Аллегро» побьет рекорд к концу 2019 года

На маршруте скоростных поездов «Аллегро», которые следуют между Санкт-Петербургом и Хельсинки, отмечается рост количества пассажиров на 20%. По итогам 2019 года общее число пассажиров может превысить 500 тыс. человек. Это станет рекордом за всю историю поезда.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на директора по российскому направлению железнодорожного концерна VR Виктории Хурри, позитивно повлиять на увеличение туристического потока могла введенная в России электронная виза. Впрочем, эксперт отметила, что пока непонятно, когда именно пассажиры «Аллегро» могут этой визой воспользоваться.

Режим электронной визы будет введен в Петербурге и Ленинградской области с 1 октября 2019 года. Список стран согласовал МИД России. Речь идет о 53 государствах — в основном страны Евросоюза, страны Скандинавии, Япония, Филиппины, Турция, Саудовская Аравия. Электронные визы будут не только туристическими, но также гуманитарными и деловыми.

2 августа сообщалось о желании Финляндии войти в список стран, чьи граждане с 1 октября получат право на электронную визу в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.