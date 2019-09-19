В NASA сочли сомнительным план высадки астронавтов на Луне в 2024 году

Американская программа по высадке на Луне в 2024 году может быть не реализована в установленные Белым домом сроки. Об этом 18 сентября заявил и.о. замглавы NASA Кеннет Бауэрсокс на слушаниях в конгрессе.

По его словам, NASA прилагает все усилия для реализации планов высадки, и «столь смелые цели» похвальны.

«Но я бы не стал это гарантировать», — цитирует Бауэрсокса The Washington Post.

Он отметил, что ведомству предстоит решить многие финансовые и технические вопросы. Кроме того, важно, чтобы запуск был произведен после полной готовности, иначе миссия может оказаться провальной.

«Очень рискованно ставить конкретную дату, но мы хотим попытаться сделать это», — добавил замглавы NASA.

В июле вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон намерен отправить астронавтов на Луну и «оставить их там».

Новая лунная программа NASA под название «Артемида» предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о намерении выделить дополнительные $1,6 млрд на освоение Луны и Марса.