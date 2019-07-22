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В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней

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Фото: Global Look Press/ESA
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Соединенные Штаты намерены отправить астронавтов на Луну и «оставить их там» на некоторое время в 2024 году. Об в интервью телеканалу CBS рассказал американский вице-президент Майк Пенс.

По его словам, Вашингтон твердо привержен этой цели и намерен использовать полученный опыт при отправке человека на Марс (программа NASA «Артемида»). Пенс отметил, что миссию активно поддерживает администрация президента США Дональда Трампа.

Также вице-президент выразил уверенность в том, что американцы полетят на Марс еще при его жизни. Однако началом для этого должно стать возвращение на Луну, а также разработка новых технологий и методов долгосрочного пребывания человека на другой планете.

Ранее Рогозин поздравил NASA с 50-летием высадки на Луну. 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. Они оставались на поверхности Луны в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды. Все это время пилот командного модуля Майкл Коллинз ожидал их на окололунной орбите.

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