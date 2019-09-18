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МИД Чехии прокомментировал возможный перенос памятника маршалу Коневу

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что вероятное перемещение памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге не станет нарушением договора с Россией. Об 18 сентября сообщает «РИА Новости».

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По его словам, если памятнику найдут достойное место, то Чехия не нарушит своих обязательств. При этом он добавил, что ничего не знает об ответных мерах, которые якобы приготовила российская сторона.

Петршичек также обвинил Россию в неоднократном нападении на памятники чехословацким легионерам, погибшим на территории РФ.

Споры вокруг памятника Коневу разгорелись в августе после того, как неизвестные облили его краской.

Власти района Прага 6 заявили, что не будут восстанавливать монумент, а затем и вовсе решили перенести памятник в музей.

Эта инициатива возмутила как простых горожан, так и чешских и российских политиков. В МИД РФ назвали произошедшее попустительством выходкам вандалов и попыткой переписать историю, забыв о подвиге Красной армии, освобождавшей Чехию от фашистских захватчиков.

Позором для страны инцидент назвал и чешский президент Милош Земан.

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