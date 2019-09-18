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Почетные жители Приморского края получат ежемесячные выплаты

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Неработающие жители, награжденные знаками «Почетный гражданин Приморского края» и «Почетный житель Приморского края», получат ежемесячные выплаты. Соответствующие меры социальной поддержки рассмотрели депутаты законодательного собрания.

Выплаты начнутся с января 2020 года. Ежемесячная сумма составит 5 тыс. рублей. Кроме того, ко Дню Приморского края, который отмечают 20 октября, почетные граждане и почетные жители Приморского края будут получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

Выплаты будут предоставлять мужчинам при достижении возраста 60 лет, женщинам в возрасте 55 лет и старше либо после назначения гражданам страховой пенсии. Изменения были внесены в закон о социальной поддержке по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Также законопроект предусматривает расширение круга лиц, которые могут получить почетное звание «Ветеран труда Приморского края». С принятием нового закона на такой статус могут рассчитывать активисты профсоюзных организаций, имеющие почетные грамоты.

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