Ветеранам удвоили выплаты к годовщине битвы под Москвой

Президиум правительства Москвы принял решение удвоить размер единовременной материальной выплаты к 78-й годовщине битвы под Москвой. Об этом во вторник, 17 сентября, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что ветеранам будет выплачена помощь в размере 20 тыс. рублей. Ее получателями станут 8 709 ветеранов.

30 июля ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны предложили увеличить вдвое в Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников поручил рассмотреть вопрос о финансировании.

На текущий момент выплата ветеранам перед 9 Мая в Псковской области составляет 5 тыс. рублей. Средства выплачиваются из областного бюджета.