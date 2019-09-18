Избитому заместителю Кличко наложили более 10 швов на голову

Замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимир Слончак, которого накануне жестко избили, находится в тяжелом состоянии. Такую информацию о здоровье чиновника предоставила пресс-секретарь главы КГГА Галина Шпак в среду, 18 сентября.

«Пресс-служба подтверждает факт нападения на Владимира Слончака вчера вечером. Сейчас состояние заместителя председателя КГГА тяжелое, наложено 14 швов на голову», — написала она в своем Facebook-аккаунте.

Нападение произошло поздно вечером 17 сентября в подъезде дома № 16 по улице Митрополита Липкивского в Киеве, где проживает Слончак. Факт нападения «Украинской правде» подтвердил сам пострадавший, без пояснения деталей.

В апреле 2017 года Слончак уже подвергался атаке неизвестных злоумышленников. Тогда его ранили ножом по дороге домой.

Слончак занимает пост замруководителя КГГА с ноября 2018 года. Главой горсовета является бывший спортсмен Виталий Кличко.